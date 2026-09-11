Mercato ASSE : Pourquoi Stassin a tout plaqué pour Séville

‎‎Lucas Stassin a quitté l’ASSE pour rejoindre le Séville FC dans les dernières heures du mercato estival, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Présenté en Andalousie après ses débuts déjà marqués par un but, l’attaquant belge a expliqué pourquoi il avait rapidement choisi de tourner la page stéphanoise.

‎‎Mercato ASSE : Le déclic venu d’Andalousie pour Stassin

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‎‎Lucas Stassin n’a manifestement pas eu besoin de longues négociations pour se laisser convaincre. Lors de sa présentation, ses propos traduisent une décision mûrie très rapidement : « Rejoindre Séville, c’est une grande opportunité. Nous savons tout ce qu’a réussi le FC Séville par le passé, le club qu’il est. Lorsqu’on m’a présenté le projet, j’étais très content. Je n’ai pas réfléchi », a-t-il révélé.

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‎Le Belge va même plus loin. « Ils m’ont fait sentir beaucoup de confiance et j’ai rapidement décidé de rejoindre le FC Séville », explique-t-il. Derrière cette réponse, un élément ressort nettement : le projet sportif andalou a pesé lourd. Pour un joueur de 21 ans, découvrir la Liga avec un club au passé européen important représentait une perspective difficile à écarter.

‎‎Pourquoi le départ de Lucas Stassin s’est accéléré

‎‎L’opération n’est pas un transfert définitif. L’ASSE a officiellement confirmé un prêt avec option d’achat, après avoir prolongé Lucas Stassin jusqu’en juin 2029. L’ancien attaquant de Westerlo, signé contre 10 millions d’euros, avait inscrit 23 buts en 66 rencontres sous le maillot vert depuis son arrivée en 2024. ‎‎Le dossier avait pourtant connu plusieurs épisodes auparavant.

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En février, L’Équipe indiquait notamment que l’ASSE avait repoussé une proposition du Betis Séville concernant son attaquant. Cette fois, le scénario est différent. Le prêt est payant à hauteur de 2,5 millions d’euros, avec une option d’achat de 25 millions d’euros, tandis que Saint-Étienne conserverait également 20 % d’une éventuelle plus-value future.

✅ Fofana, Stassin y Félix, presentados como nuevos jugadores del Sevilla.



📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/RLBpWHktdD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2026

‎‎Un premier signal qui change déjà le regard

‎‎Stassin n’a pas attendu pour envoyer un message sur le terrain. Dès sa première apparition avec Séville contre l’Espanyol Barcelone, il a trouvé le chemin des filets dans une rencontre finalement conclue sur un nul. De quoi donner immédiatement du relief à son choix et offrir aux supporters andalous une première raison de croire en leur nouvelle recrue.

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‎‎L’intéressé reste toutefois prudent. « C’est toujours magnifique de pouvoir rentrer et marquer dès le premier match. J’aurais aimé avoir les trois points au bout », a-t-il expliqué. Il insiste aussi sur son adaptation : « C’est la première fois que je joue ici en Espagne. J’essaye de m’adapter le plus vite possible dans le vestiaire. » La langue et le nouveau championnat constituent désormais ses prochains défis.

‎‎Le vrai pari derrière ce choix

‎‎Le départ de Lucas Stassin ressemble donc moins à une fuite de Saint-Étienne qu’à une volonté claire de franchir un palier. Après avoir découvert la Ligue 2 avec les Verts, l’attaquant belge s’offre maintenant la Liga, dans un environnement où il devra confirmer son efficacité et gagner sa place.

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‎‎Pour l’ASSE, l’opération permet surtout de conserver une protection contractuelle avec la prolongation jusqu’en 2029, tout en ouvrant la porte à une vente importante si Séville décide de lever l’option. Le pari est donc double : Stassin veut grandir en Espagne, tandis que Saint-Étienne espère que cette aventure valorisera encore davantage son ancien numéro 9.