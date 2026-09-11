LDC : Mbappé veut déjà détrôner le PSG

Kylian Mbappé a affiché ses ambitions pour la nouvelle campagne de Ligue des champions avec le Real Madrid, quelques mois après les succès européens du PSG. Dans une interview accordée à France Football, l’attaquant français a reconnu la supériorité actuelle des Parisiens tout en annonçant clairement son objectif : tenter de leur reprendre le trophée avec Madrid.

‎LDC : Mbappé envoie un message fort au PSG

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‎Kylian Mbappé ne cherche visiblement pas à réécrire son histoire parisienne. Dans son entretien avec France Football, le capitaine de l’équipe de France reconnaît pleinement la réussite de son ancien club, devenu une référence récente sur la scène européenne. Mais derrière les félicitations se cache une ambition beaucoup plus personnelle : remettre le Real Madrid au sommet.

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‎‎Son discours est très clair face à la nouvelle domination européenne : « Ils sont l’équipe à battre. Nous, Madrid, et toutes les autres, on va dans l’idée de détrôner celle qui a gagné deux fois », a-t-il balancé. Une formule qui donne immédiatement une autre dimension à la prochaine campagne de C1. Le PSG n’est plus seulement son ancien club. Il est devenu la cible à atteindre.

Une revanche sportive, sans règlement de comptes

‎‎Le paradoxe est savoureux. Pendant sept saisons, Mbappé a tenté de soulever la Ligue des champions avec Paris sans jamais y parvenir. Il est parti à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid, son rêve d’enfant, et le PSG a ensuite connu une réussite européenne historique. Pourtant, le Français refuse d’y voir un quelconque regret.‎

‎« Ouais, ou sinon ce sont juste des cycles », explique-t-il lorsqu’il est question de savoir si son départ aurait provoqué un changement à Paris. Mbappé rappelle notamment que le PSG avait déjà atteint le dernier carré avant son départ et estime que l’équipe parisienne avait entamé une nouvelle période. « Ce n’est jamais une erreur d’aller dans le plus grand club du monde », a précisé le Bondynois.

‎‎Le PSG devenu la cible à abattre

‎‎Le contexte rend cette déclaration particulièrement piquante. Le Real Madrid possède une histoire européenne incomparable, mais le PSG a désormais installé une nouvelle dynamique continentale. Mbappé ne cherche pourtant pas à minimiser ce que Paris a accompli. « Ils ont gagné, on ne peut pas le leur enlever, félicitations à eux. Ils ont construit leurs victoires », a reconnu l’attaquant.

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‎‎Ce respect n’empêche pas le défi. Le Français veut désormais transformer le rapport de force. La bataille sera d’autant plus intéressante que Mbappé connaît parfaitement l’environnement parisien, ses exigences et ses ressorts. Il sait aussi ce que représente une élimination européenne dans la capitale française. Cette fois, il voudra être celui qui referme la porte.

‎‎De Paris à Madrid, le compteur tourne vite

‎‎Le changement de décor n’a pas freiné l’efficacité de l’attaquant. Meilleur buteur de la dernière édition, l’ancien joueur de l’AS Monaco compte désormais 71 réalisations en Ligue des Champions. Ce qui le place dans le Top 5 des buteurs de l’histoire de la compétition, à égalité avec l’ancien madrilène Raul Gonzalez. Mbappé a d’ailleurs marqué 44 buts lors de sa première saison à Madrid, toutes compétitions confondues.

‎‎Son engagement avec le Real avait été officialisé en 2024 pour cinq saisons. Le contexte actuel est donc clair : Mbappé dispose encore de plusieurs années pour écrire son histoire européenne à Madrid. Et avec José Mourinho désormais aux commandes, la pression tactique et médiatique promet d’être considérable. D’autant plus qu’il n’a toujours pas encore soulevé le moindre trophée majeur avec la Casa Blanca.

‎‎L’ancien Parisien a lancé son propre défi

‎‎Il faut aussi revenir à une déclaration devenue presque légendaire. En 2023, alors qu’il était encore au PSG, Mbappé avait affirmé : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin du PSG. » Il assure aujourd’hui ne pas regretter cette sortie : selon lui, elle correspondait simplement à ce qu’il pensait à ce moment-là.‎

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‎Le temps a pourtant donné à cette phrase une saveur particulière. Le PSG a depuis remporté la Ligue des champions, tandis que Mbappé poursuit sa quête avec le Real Madrid. Son nouveau discours ne ressemble donc pas à une revanche personnelle, mais à un défi sportif assumé. Paris a gagné. Madrid veut reprendre le trône. Et Kylian Mbappé entend être au premier rang de cette bataille.