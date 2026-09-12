Accueil - Classement Ligue 1 - Ligue 1 : Rennes leader, le programme et les enjeux de la 4e journée

La 4e journée de Ligue 1 s’est ouverte vendredi soir par la victoire du Stade Rennais sur l’Olympique de Marseille (1-0). Les Bretons prennent provisoirement la tête du championnat avec 10 points, devant l’AS Monaco (9 pts), attendu à Strasbourg ce samedi à 17h15. Huit rencontres restent au programme, jusqu’à Brest – PSG dimanche à 20h45.

Rennes prend la tête de la Ligue 1 aux dépens de l’OM

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais a lancé cette 4e journée de Ligue 1 en battant l’Olympique de Marseille (1-0) au Roazhon Park. Adrien Thomasson, arrivé de Lens l’été dernier, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 52e minute.

Les chiffres du match racontent une soirée à contre-courant. L’OM a tenu le ballon (54 % de possession) et frappé davantage (14 tirs contre 11), mais n’a cadré que trois fois, contre quatre aux Rennais. Les hommes de Franck Haise montent à 10 points et passent devant l’AS Monaco en attendant les autres résultats.

À voir

Mercato OGC Nice : Alidu Seidu dit oui, INEOS doit encore valider

Lire aussi : Stade Rennais : « L’OM était supérieur », Thomasson sans filtre

Côté marseillais, c’est une troisième défaite consécutive. Bruno Genesio n’a pas remis en cause l’engagement de son groupe après la rencontre : « C’est lourd parce que je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup de bonnes choses », a expliqué l’entraîneur de l’OM, qui n’a « rien à redire sur l’investissement des joueurs ». Avec 3 points en quatre journées, Marseille est déjà relégué dans la seconde moitié de tableau.

Strasbourg – Monaco à 17h15 : le leader en déplacement à la Meinau

Le Racing Club de Strasbourg reçoit l’AS Monaco ce samedi à 17h15. Les Alsaciens d’Hugo Oliveira, arrivé de Famalicão à la place de Liam Rosenior, restent sur deux succès de rang, dont un large 6-2 à Troyes le 6 septembre. Ils comptent 6 points et occupent la 6e place.

Monaco arrive avec cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, dont un succès au Parc des Princes contre le PSG (1-2). Filipe Luís devra en revanche se passer d’Ansu Fati, touché au mollet.

À voir

Mercato Stade Rennais : 20 M€ pour lâcher Yassir Zabiri

L’histoire de cette affiche mérite un détour. En 109 confrontations, Monaco mène 53 victoires à 30. Mais à la Meinau, le rapport de force s’inverse : Strasbourg s’est imposé 22 fois en 54 réceptions, contre 15 succès monégasques. Les deux clubs s’étaient quittés sur un 5-4 lors de leur dernier duel.

Lire aussi : Ligue 1 : L’AS Monaco gâche la soirée du PSG

Paris FC – Lyon, l’affiche du multiplex de samedi soir

À 20h45, le Paris FC accueille l’Olympique Lyonnais à Jean-Bouin. Les deux clubs comptent 7 points et se tiennent dans un mouchoir au classement.

Le PFC de Liam Rosenior reste sur deux victoires, contre Nice (3-0) puis au Vélodrome (2-3), avec un Lassine Sinayoko en réussite. Le club parisien avait terminé 11e avec 44 points la saison passée.

À voir

Mercato : La Premier League défie le PSG pour Adam Wharton

Lyon s’est relancé face à Auxerre (3-1) après un nul contre Le Havre (1-1). Éliminés en barrage de Ligue des champions par le Fenerbahçe, les hommes de Paulo Fonseca entament la Ligue Europa la semaine prochaine à Anderlecht.

Lire aussi : Ligue 1 : L’OM sombre au Vélodrome face au Paris FC

Auxerre – Nice, Lorient – Toulouse et Le Havre – Angers : le bas de tableau en jeu

Trois autres rencontres complètent le multiplex de 20h45. L’AJ Auxerre de Will Still, seul club encore sans point, reçoit un OGC Nice qui n’a pas encore gagné non plus et qui compose avec les absences longue durée d’Antoine Mendy et de Moïse Bombito en défense.

Lorient reçoit Toulouse, dernier de la classe offensive avec deux buts inscrits, tandis que Le Havre accueille Angers dans un duel entre deux équipes qui ont peu marqué depuis le coup d’envoi de la saison.

Dimanche : Lille – Troyes, Le Mans – Lens et un Brest – PSG très attendu

Le dimanche s’ouvre à 15h00 avec Lille – Troyes. À 17h15, Le Mans reçoit le RC Lens, trois jours après la victoire des Sang et Or au Slavia Prague (2-3) en Ligue des champions.

À voir

OM : La colère gronde, Genesio vers un départ prématuré ?

La journée se referme à 20h45 sur Brest – Paris Saint-Germain. Le champion en titre reste sur deux matchs nuls et une défaite contre Monaco, soit 2 points en trois journées et toujours aucune victoire en Ligue 1 cette saison. Le Stade Brestois de Julien Lachuer n’a lui non plus pas encore gagné.

Lire aussi : Ligue 1 : Voici le vrai Top 10 des meilleurs buteurs des 3 premières journées

Le programme complet de la 4e journée de Ligue 1

Vendredi 11 septembre, 20h45 : Rennes 1-0 Marseille

Samedi 12 septembre, 17h15 : Strasbourg – Monaco

Samedi 12 septembre, 20h45 : Paris FC – Lyon

Samedi 12 septembre, 20h45 : Auxerre – Nice

Samedi 12 septembre, 20h45 : Lorient – Toulouse

Samedi 12 septembre, 20h45 : Le Havre – Angers

Dimanche 13 septembre, 15h00 : Lille – Troyes

Dimanche 13 septembre, 17h15 : Le Mans – Lens

Dimanche 13 septembre, 20h45 : Brest – PSG

Le classement actualisé après chaque rencontre est disponible sur notre page Classement Ligue 1 2026/2027.