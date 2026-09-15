Accueil - PSG - Polémique : Le PSG accusé dans le clash Mbappé – Dembélé !

La réponse virulente d’Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé, dimanche, après la victoire du PSG à Brest, a été mûrement pensée. Daniel Riolo soupçonne même le club de la capitale d’en être à l’origine.

La réponse de Dembélé à Mbappé a été « organisée » par le PSG

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Dimanche soir, en marge de la victoire du Paris Saint-Germain sur le Stade Brestois (0-1), Ousmane Dembélé a surpris plus d’un au micro de Ligue 1+. Interrogé sur la course au Ballon d’Or 2026, le numéro 10 du PSG a lancé une réplique sèche à Kylian Mbappé, qui avait expliqué, samedi, durant une interview à France Football qu’il avait « toujours été vu comme l’élu ».

Cependant, loin d’être une simple réponse spontanée dans les couloirs de Francis-Le Blé, cette prise de parole de Dembélé relevait d’une stratégie bien réfléchie en interne. Sur le plateau de L’After Foot, Daniel Riolo a expliqué que la communication du Paris SG et le joueur de 29 ans avaient soigneusement préparé cette prise de parole.

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« La réponse est organisée. Avant même le coup d’envoi, les représentants du PSG sont allés imposer leurs conditions au diffuseur : « Il vient au micro, mais vous devez lui poser une question sur le Ballon d’Or, sinon il ne vient pas », a révélé le chroniqueur sur les antennes de RMC.

De son côté, Walid Acherchour ajoute que derrière ce coup de com percutant et l’usage ciblé du terme « l’élu », se cache un homme : Moussa Sissoko, l’influent agent d’Ousmane Dembélé, qui représente aussi d’autres joueurs parisiens comme Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. « C’est un agent qui a du poids. Il est très important aujourd’hui dans le football français », indique le journaliste français sur le média métropolitain.

Kylian Mbappé ne répondra pas à Ousmane Dembélé

Proches depuis leurs 15 ou 16 ans et partenaires de longue date en équipe de France, le buteur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, et Kylian Mbappé se retrouvent aujourd’hui opposés par une séquence médiatique qui pourrait laisser des traces. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe rapporte que l’attaquant du Real Madrid a été surpris de voir son ami lui répondre de la sorte.

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Le journal sportif précise que les deux hommes ne se sont pas encore parlé, et il n’est pas acté qu’ils le fassent avant le prochain rassemblement de l’équipe de France dans dix jours. Pour autant, Mbappé ne rajoutera pas d’huile sur le feu en répondant à son tour.

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À priori, l’affaire pourrait donc se régler dans l’intimité de Clairefontaine sous la supervision de Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur des Bleus.