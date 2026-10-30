Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Paixao et Hojbjerg réclament leur départ cet hiver

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Igor Paixao et Pierre-Emile Hojbjerg voudraient quitter l’OM lors du mercato hivernal de janvier 2027. Deux titulaires partis, ce serait donc 40 à 50 millions d’euros dans les caisses du club marseillais, mais aussi des plans sportifs à revoir pour la seconde moitié de la saison.

Mercato OM : Paixao et Hojbjerg, deux cadres qui envisagent déjà un nouveau départ

L’OM pourrait voir filer deux joueurs importants dès l’ouverture du prochain marché des transferts. Selon Mohamed Toubache-Ter, Igor Paixao et Pierre-Emile Hojbjerg aimeraient quitter le club phocéen cet hiver. La direction marseillaise se retrouverait alors face à deux problèmes : tirer de bonnes indemnités de ces ventes tout en évitant de déséquilibrer son effectif.

Les deux joueurs occupent une vraie place dans le dispositif de Bruno Genesio. Le Brésilien fait mal sur les ailes, tandis que le Danois, international, tient le milieu en équilibre. Pour le reste, le flou : aucune précision sur leurs destinations respectives, sur les offres concrètes éventuellement reçues ni sur les conditions auxquelles Marseille accepterait de les laisser partir.

Paixao, une valeur marchande qui attire les clubs anglais

Deux buts et une passe décisive en dix matches, dont huit comme titulaire. Le bilan d’Igor Paixao n’a rien d’affolant, mais il suffit déjà à attirer plusieurs clubs européens. Évalué à 35 millions d’euros, l’ailier brésilien serait la première rentrée d’argent possible parmi les joueurs marseillais concernés.

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Leeds serait prêt à retenter sa chance, tandis que Sunderland et Aston Villa figureraient également parmi ses prétendants. Dans ce contexte, une vente entre 30 et 35 millions d’euros reste plausible, à condition que ces intérêts, pour l’instant annoncés, débouchent sur de vraies offres, ce qui n’a rien d’automatique. Pour l’OM, une bataille entre clubs anglais pourrait faire monter les enchères, sans garantir un transfert à ce niveau de prix.

Hojbjerg, la piste italienne pour tourner la page marseillaise

Le dossier Pierre-Emile Hojbjerg répond à une autre logique. Le milieu défensif danois de 31 ans a marqué un but en huit apparitions, dont sept fois titulaire. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros, de quoi permettre à Marseille de viser une indemnité comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

L’AC Milan, la Juventus et la Fiorentina seraient intéressés par le joueur en vue du mercato hivernal. Ces pistes italiennes lui offriraient une porte de sortie. La direction marseillaise devra donc trancher entre les exigences financières du club, les souhaits du joueur et les besoins de Bruno Genesio, qui risque de perdre un élément important de son entrejeu.

Entre 40 et 50 millions d’euros, mais un chantier sportif

Additionnées, les estimations avancées pour les deux joueurs laissent entrevoir 40 à 50 millions d’euros de rentrées pour l’Olympique de Marseille. Sur le papier seulement : le montant final dépendra des négociations, des offres reçues et des éventuelles conditions contractuelles. Une vente de cette ampleur offrirait au club une marge financière supplémentaire et pourrait aussi contribuer à réduire sa masse salariale.

Reste que le contexte sportif rend ces départs particulièrement délicats. À l’issue du dernier mercato estival, plusieurs joueurs encore dotés d’une forte valeur marchande étaient restés à Marseille : Nayef Aguerd, Timothy Weah et Amine Gouiri, aux côtés de Paixao et de Hojbjerg.

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D’après Mohamed Toubache-Ter, le secteur sportif privilégierait désormais davantage les jeunes, pour les faire progresser et valoriser leur potentiel. Si cette orientation se confirme, le prochain mercato hivernal pourrait marquer un virage dans la stratégie marseillaise, entre contraintes économiques et renouvellement de l’effectif.