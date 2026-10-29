Accueil - Mercato OM - OM : Hervé Renard entretient le doute sur une future arrivée

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Hervé Renard ne cache pas son affection pour l’Olympique de Marseille. Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire reste cependant prudent concernant une future arrivée sur le banc phocéen.

Hervé Renard suit de près la situation à l’OM

L’Olympique de Marseille a confié son banc à Bruno Genesio en remplacement de Habib Beye. Le technicien de 60 ans doit composer avec un effectif amoindri et une pression permanente. Plusieurs cadres ayant quitté le club sans aucune recrue estivale pour les remplacer.

C’est dans ce climat électrique que chaque résultat est disséqué et chaque faux pas amplifié. Hervé Renard, sélectionneur de la Côte d’Ivoire depuis août 2026, suit cette situation de l’OM de près. Au micro de Charlii – Parlons Sport, il a rappelé que le club phocéen n’est jamais un projet comme les autres. Quiconque l’accepte sait qu’il risque de s’y brûler.

À voir

OM : 35 M€, Marseille va toucher le gros lot grâce à Adidas

Il déclare : « on connaît le contexte, on sait que peut-être on va être brûlé, peut-être que ça va être difficile, même que ça va être terrible ». Hervé Renard décrit l’OM comme un feu intense. L’envie de vivre une aventure magnifique l’emporte sur la peur.

Un public qui lui rappelle l’Afrique

Le public du Vélodrome est inimaginable à ses yeux. Cette intensité qui entoure l’OM lui rappelle même celle des tribunes africaines. Un univers que l’entraîneur français connaît parfaitement après ses succès à la CAN.

Cette ferveur explique pourquoi si peu de coachs refuseraient Marseille. « Il y a un public, c’est inimaginable. En termes de passion, ça ressemble à l’Afrique, ça ressemble beaucoup à l’Afrique. » Hervé Renard reste toutefois très prudent sur une possible arrivée sur le banc olympien.

Sa réponse sur une aventure à Marseille intrigue

Le sélection des Eléphants n’a pas de « réponse aujourd’hui ». Même si reste très attaché à l’OM. Il se met volontiers à la place de Bruno Genesio. Un entraîneur dont il vante la compétence, et lui souhaite bonne chance pour la suite de la saison à Marseille.

« Je me mets toujours à la place des entraîneurs et c’est loin, loin d’être facile. Donc bonne chance à lui ». Rappelons que Hervé Renard, c’est deux Coupes d’Afrique des nations remportées avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015. Son bilan en Ligue 1 est toute de même mitigé

À voir

Mercato OL : Des transferts importants annoncés en janvier et juin

Il a subi une relégation à Sochaux et un passage écourté à Lille. De quoi nourrir des doutes sur sa capacité à encaisser la pression autour de l’Olympique de Marseille. Le temps dira si ce vieux rêve finira par se concrétiser un jour.

Lisez aussi sur l’OM :

OM : 35 M€, Marseille va toucher le gros lot grâce à Adidas

À voir

Mercato : Ibrahim Maza trop cher, le PSG fonce sur Abde Ezzalzouli

OM : Zarrak répond à Papin et cogne sur sa carrière de coach