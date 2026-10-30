Accueil - Foot Français - Lacroix forfait : l’infirmerie de Zidane déborde

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Zinedine Zidane devra se passer de Maxence Lacroix en novembre. Titulaire lors de la large victoire contre la Belgique (4-1) au début du mois, le défenseur de Chelsea souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et sera absent plusieurs semaines. Maxence Lacroix forfait, c’est un nom de plus sur une liste de blessés déjà longue, à une semaine de l’annonce de la liste de l’équipe de France, prévue le vendredi 6 novembre.

Maxence Lacroix forfait : que sait-on de sa blessure ?

Tout s’est joué mercredi soir contre Liverpool, en huitième de finale de League Cup. Touché à l’arrière de la cuisse gauche, l’ancien joueur de Crystal Palace est sorti avant la pause. Chelsea n’a donné aucune durée d’indisponibilité, mais son retour avant la fin de l’année n’est pas garanti. Il manquera déjà le match de Premier League contre Manchester United ce week-end.

Pour les Bleus, le calendrier ne laisse aucune marge. En Ligue des nations, ils se rendent en Italie, à Milan, le jeudi 12 novembre, avant de recevoir la Turquie à Bordeaux trois jours plus tard. Lacroix ne sera pas rétabli à temps.

Saliba, Dembélé, Rabiot : l’infirmerie de Zidane s’allonge

William Saliba est lui aussi forfait. Le défenseur central n’a pas disputé une minute depuis le début de la saison. Ousmane Dembélé, touché à la cuisse, ne devrait reprendre qu’après la trêve internationale.

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Quatre autres internationaux restent incertains : Adrien Rabiot (mollet), Manu Koné (cuisse), Jules Koundé (cheville) et Estéban Lepaul, que sa cheville a déjà privé des derniers matchs du Stade Rennais. Le sélectionneur devra trancher le 6 novembre, sans avoir forcément toutes les réponses.

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Équipe de France : qui pour remplacer Lacroix en défense ?

Avec Saliba et Lacroix à l’écart, Zidane perd deux de ses options dans l’axe. Dayot Upamecano reste le titulaire indiscutable. À ses côtés, deux jeunes ont marqué des points en septembre et en octobre.

Le premier, Leny Yoro, appelé en urgence en septembre après l’entorse d’Ibrahima Konaté, a profité de la suspension d’Upamecano pour être titularisé contre la Belgique. Associé ce soir-là à Lacroix, il avait tenu Romelu Lukaku en respect. Le second, Jérémy Jacquet, avait été lancé une semaine plus tôt. L’un des deux devrait logiquement hériter de la place laissée vacante, même si Zidane peut aussi convoquer un nouveau défenseur.

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À Milan, cette défense remaniée retrouvera une Italie déjà reçue début octobre. Ce soir-là, Upamecano avait été exclu à la 85e minute, ce qui avait ouvert la porte à Yoro quelques jours plus tard.

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