FC Nantes : Coup de théâtre pour la succession de Kantari ?

Après une nouvelle défaite face à Angers SCO, le FC Nantes a décidé de se séparer d’Ahmed Kantari ce mardi. Pour tenter de sauver le club d’une relégation, la direction du club nantais est à la recherche d’un nouveau coach. Malgré les dernières rumeurs, rien ne serait encore acté dans ce dossier.

Comme prévu, Ahmed Kantari n’a pas résisté à la nouvelle défaite du FC Nantes contre le SCO d’Angers (0-1), samedi passé en Ligue 1, au stade de la Beaujoire. D’après les informations des journaux Ouest-France et L’Équipe, le technicien marocain a été déchu de ses fonctions ce mardi.

Nommé à la place de Luis Castro en décembre passé, l’ancien défenseur central a réussi à faire pire que son prédécesseur en perdant 8 de ses 10 rencontres en championnat. Selon diverses sources, le troisième entraîneur du FCN cette saison devrait se nommer Vahid Halilhodzic, qui n’est pas un inconnu sur les bords de l’Erdre, puisque le Franco-Bosnien de 73 ans est passé sur le banc des Canaris entre 2018 et 2019.

Sa mission sera de redresser le club, actuellement 17e de Ligue 1, à deux points de l’AJ Auxerre, barragiste. Sauf qu’aux dernières nouvelles, rien ne serait encore décidé concernant la succession de Kantari.

Le FC Nantes n’a pas encore tranché pour l’après-Kantari

Depuis plusieurs jours, l’avenir d’Ahmed Kantari à la tête du FC Nantes était très incertain. Arrivé en décembre 2025 pour remplacer Luis Castro, le technicien marocain peinait à redresser la situation sportive du club, alors en grande difficulté en Ligue 1. Dans ce contexte, plusieurs médias ont évoqué la piste menant à Pierre Aristouy, ancien entraîneur du club et figure bien connue de la formation nantaise.

Ancien joueur formé à Nantes puis coach de la réserve et des U19, il avait brièvement dirigé l’équipe première en 2023. Certains articles allaient même jusqu’à présenter Aristouy comme un candidat sérieux, voire favori, pour succéder à Kantari sur le banc nantais. Mais selon le suiveur nantais Emmanuel Merceron, ces informations sont inexactes.

Sur le réseau social Twitter, l’Insider a clarifié la situation : « Contrairement à ce qui a pu être écrit, y compris par moi, Pierre Aristouy n’a eu aucun contact avec le FC Nantes sur la séquence du remplacement de Kantari. Et encore moins un intérêt de sa part pour ce projet-là. »

Autrement dit, ni le club ni le technicien de 46 ans n’auraient entamé la moindre discussion dans le cadre d’un éventuel retour à la Beaujoire. Mais ce n’est pas forcément mieux pour Vahid Halilhodzic, qui avait publiquement été taclé par Waldemar Kita, dans un entretien à L’Équipe en 2020. ⁦« Il nous a lâchés au dernier moment pour faire valoir ses intérêts personnels », avait indiqué le président du FCN. Reste maintenant à voir qui sera le prochain entraîneur des Canaris. Affaire à suivre…

