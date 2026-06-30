Mercato OM : Le retour d’une star à Marseille tombe à l’eau

De nombreux supporters de l’OM en rêvaient, mais ils devront faire une croix sur ce retour très attendu. Samir Nasri ne figure pas dans le staff technique de Bruno Genesio.

Mercato OM : Samir Nasri absent du staff de Bruno Genesio

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L’Olympique de Marseille va clore un important chapitre sur son banc de touche. Habib Beye va s’en aller. C’est quasiment une certitude. Les nouveaux dirigeants de l’OM misent sur Bruno Genesio pour le remplacer. Un accord de principe lie l’ancien technicien du LOSC au club phocéen pour les deux prochaines saisons.

Même s’il reste encore quelques détails administratifs à finaliser, Bruno Genesio est attendu à la Commanderie dès le 6 juillet pour diriger la reprise des entraînements. L’identité du nouvel entraîneur de l’OM étant connue, les spéculations se multiplient concernant la composition de son staff.

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Un possible retour de Samir Nasri a un temps animé les débats. Celui qu’on surnomme le « Petit Prince » de Marseille a jadis été sollicité par Bruno Genesio lorsqu’il officiait encore à Rennes. L’ancien prodige de l’OM incarne une piste séduisante pour les supporters. Cette rumeur est finalement écartée.

Quatre nouveaux renforts débarquent à Marseille

Samir Nasri, devenu consultant sportif, ne fera pas son grand retour au sein de l’institution marseillaise de sitôt. L’Équipe le confirme dans son article du jour, Bruno Genesio a fait le choix de s’entourer de collaborateurs de confiance. Il débarquera à l’OM accompagné de ses deux fidèles adjoints, Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos.

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Nicolas Dehon assurera l’entraînement des gardiens, tandis que Thomas Choinard supervisera le département de la performance. Ce staff expérimenté aura pour mission immédiate de remettre l’OM en ordre de marche. La qualification en Ligue des champions sera leur principale mission.