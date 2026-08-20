ASSE : Des raisons de se méfier de Grenoble à Saint-Etienne

L’ASSE doit se méfier sérieusement de Grenoble Foot, au regard des statistiques des confrontations à Geoffroy-Guichard. Elles sont à l’avantage des Isérois.

L’ASSE domine Grenoble depuis les années 1960

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Avant le match de la 3e journée de Ligue 2, opposant l’ASSE à Grenoble Foot, samedi (20h), les Stéphanois sont leaders du championnat. Ils comptent deux victoires, soit 6 points. Quant à leurs adversaires grenoblois, ils sont classés 15es avec seulement 1 point. Ils ont perdu leur premier match à Dunkerque (4-2) et se sont fait accrocher à domicile par le FC Metz (0-0).

Lors des 27 dernières confrontations, depuis les années 1960, l’AS Saint-Etienne est dominatrice. Elle a remporté 16 victoires contre 5 pour le GF38 et 6 matchs nuls, pour un total de 47 buts marqués contre 24.

AS Saint-Etienne : Grenoble Foot solide à Geoffroy-Guichard

Cependant, le club ligérien est souvent en difficulté face aux Isérois à Geoffroy-Guichard. La dernière victoire des Verts à domicile contre Grenoble (1-0) remonte au 29 août 2009. Lors de la saison 2022-2023, l’ASSE avait été accrochée (2-2) dans le Chaudron en toute fin de match.

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La saison suivante (2023-2024), toujours en Ligue 2, Sainté s’était incliné (0-1), après un penalty manqué par Gaëtan Charbonnier. L’exercice dernier (2025-2026), Grenoble avait encore tenu les Verts en échec (1-1). C’était le 14 mars 2026, lors de la 27e journée.

L’AS Saint-Etienne doit particulièrement se méfier de Yadaly Diaby, auteur de l’égalisation lors de la dernière opposition avec les Stéphanois et double buteur contre Dunkerque dès la 1re journée de Ligue 2.

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Ce samedi 22 août, l’équipe d’Ian Cathro a besoin d’une victoire pour rester en tête du championnat, mais aussi pour briser cette série historique négative contre Grenoble Foot à Geoffroy-Guichard.