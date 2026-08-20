ASSE : A peine arrivé, il est déjà conquis par le Chaudron

L’ASSE a déjà laissé une forte impression à Áron Csongvai, arrivé cet été dans le Forez avec la ferme intention de s’imposer sous le maillot vert. Après seulement quelques semaines, le milieu hongrois découvre l’intensité de Geoffroy-Guichard et mesure désormais pleinement le poids de l’histoire stéphanoise.

‎‎ASSE : Un premier contact qui change tout pour Csongvai

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‎‎L’ASSE n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour séduire Áron Csongvai. Arrivé cet été après une expérience en Suède, le milieu hongrois a rapidement été plongé dans le grand bain par Ian Cathro. Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, il a découvert un environnement nouveau, mais aussi un club dont la dimension l’a visiblement marqué.

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‎‎Dans un entretien accordé à ICI Saint-Étienne Loire, le joueur de 25 ans a raconté son ressenti avec des mots particulièrement révélateurs. « En arrivant ici, j’ai eu l’impression d’être dans un immense club », a-t-il expliqué. Une première impression qui n’a rien d’anodin. Pour un joueur venu de Budapest, passé ensuite par la Suède, l’arrivée à Saint-Étienne représente un changement de décor… et d’échelle.

‎‎Le Chaudron a déjà conquis Csongvai

‎‎L’ASSE lui a ensuite offert une expérience impossible à reproduire sur une simple feuille de match : une première apparition à Geoffroy-Guichard. Face à Clermont, le Hongrois a découvert ce stade mythique dans un contexte idéal puisque les Verts se sont imposés 3-1. Pour une première soirée à domicile, difficile de demander beaucoup mieux.

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‎‎L’émotion était au rendez-vous. « Entrer sur le terrain, découvrir le stade, c’était un moment spécial, très émouvant. C’était une expérience formidable et ça va nous aider dans le futur », a confié Csongvai. Le Chaudron a donc rapidement fait son effet. Et quand un nouveau joueur parle déjà de son stade avec cette émotion, les supporters peuvent commencer à tendre l’oreille.

‎‎Un Hongrois qui veut écrire sa propre histoire

‎‎L’AS Saint-Etienne accueille également un joueur dont le parcours raconte beaucoup. Né à Budapest, Csongvai a découvert le football avec son grand-père, qui lui a transmis très tôt le goût du ballon. Sa famille aurait pourtant pu l’orienter vers une autre profession : ses deux parents sont médecins. Lui a choisi les terrains.

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‎‎Son parcours n’a cependant pas été parfaitement rectiligne. À ses débuts, certaines interrogations autour de son physique auraient même pu le pousser vers une autre voie. Mais il a persévéré, rejoint l’académie d’Újpest à 16 ans et fini par atteindre l’équipe première. Il a ensuite remporté la Coupe de Hongrie en 2021 avant de partir à l’étranger. Désormais, son histoire s’écrit dans le Forez.

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‎Bernauer, le précieux guide dans le vestiaire

‎Saint-Etienne doit aussi beaucoup à la qualité de l’intégration de sa nouvelle recrue. Sur le terrain, Csongvai a notamment été associé à Maxime Bernauer dans l’entrejeu. Une connexion encore jeune, mais déjà précieuse pour le Hongrois, qui doit s’adapter à un football différent et à un nouvel environnement linguistique. ‎Le milieu n’a pas manqué de souligner l’aide de son partenaire.

« Il m’a beaucoup aidé sur le terrain, sur le plan tactique. Il parle très bien anglais et il a joué un rôle essentiel dans mon adaptation », a-t-il expliqué à ICI Saint-Étienne Loire. Une présence rassurante qui facilite forcément les premiers pas. Csongvai apprend également le français, avec quelques expressions déjà intégrées à son vocabulaire footballistique.

‎‎La Ligue 1 comme obsession verte

‎‎L’ASSE n’a pas seulement recruté Csongvai pour lui permettre de découvrir la France. Le Hongrois arrive avec une ambition collective très claire : participer au retour des Verts dans l’élite. Après une saison précédente frustrante, le club stéphanois veut rapidement retrouver la Ligue 1. Et le nouveau milieu entend prendre sa part dans cette mission.

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‎‎Son discours ne laisse d’ailleurs guère de place au doute. « Ce qui compte le plus, c’est d’aider ce club à retrouver la place qui lui revient, en Ligue 1 », a-t-il déclaré. Voilà qui donne une direction précise à son aventure. Les mots sont ambitieux, mais ils devront maintenant être suivis par les actes.

‎‎Le pari Csongvai peut-il devenir une vraie réussite ?

‎Le club forézien semble avoir trouvé chez Áron Csongvai un joueur capable d’apporter de la solidité, mais aussi une certaine capacité d’adaptation. Ses deux premières titularisations et les deux victoires obtenues par les Verts constituent un début encourageant. Rien n’est toutefois acquis. La concurrence dans l’entrejeu va se renforcer, notamment avec l’arrivée de Tamar Svetlin. ‎Mais il existe déjà un élément particulièrement positif : Csongvai semble avoir compris ce que représente l’ASSE.

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Il ne découvre pas simplement un nouveau championnat ou un nouveau vestiaire. Il entre dans une institution où le public attend beaucoup et où chaque match à Geoffroy-Guichard possède une saveur particulière. Son enthousiasme est réel. Reste désormais à transformer cette première séduction en histoire durable. Et dans le Forez, les belles histoires commencent souvent devant un Chaudron en ébullition.