Mercato ASSE : Levante relance une piste à Saint-Etienne

L’intérêt de Levante pour un indésirable de l’ASSE refait surface. Le club de Liga aurait entamé des pourparlers avec les Stéphanois.

Les supporters de l’ASSE poussent pour le départ de Pierre Ekwah

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Pierre Ekwah s’entraîne certes avec l’équipe de l’ASSE, mais il est en attente d’un transfert. Les supporters du club ligérien, notamment les ultras, demandent son départ. Ils en veulent au milieu de terrain parce qu’il avait tourné le dos aux Verts, dans la foulée de leur relégation en Ligue 2 en 2025.

Il avait engagé un bras de fer pour quitter Saint-Etienne, qui venait pourtant de boucler son transfert définitif de Sunderland AFC, contre 6 millions d’euros. Le Franco-Camerounais avait finalement été prêté à Watford, entre février et juin 2026.

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N’ayant pas satisfait les attentes du club de Championship, il est revenu dans le Forez où il est toujours indésirable.

Mercato : Levante en négociations avec Saint-Etienne pour Ekwah

Cet été, le profil de Pierre Ekwah intéresse Glasgow Rangers en Écosse. Ces dernières semaines précédant la fermeture du mercato, le RSC Anderlecht s’est renseigné sans faire de proposition concrète à Kilmer Sports Ventures.

Ayant tenté en vain de recruter le joueur de 24 ans, la saison dernière, Levante serait toujours intéressé par son profil. Il est revenu à la charge selon les informations du journaliste Angel Garcia.

Le club basé à Valence a engagé des négociations avec la Direction de l’ASSE, à en croire le confrère espagnol, qui évoque des discussions en cours.

LES DISCUSSIONS REPRENDRAIENT POUR PIERRE EKWAH



Les négociations entre Levante 🇪🇸 et l’#ASSE autour de Pierre Ekwah auraient repris. Déjà intéressé l’été dernier, le club espagnol serait de nouveau sur les rangs pour le milieu stéphanois, prêté à Watford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lors de la deuxième… pic.twitter.com/YHKqDNrrNy — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) August 20, 2026

Si les différentes parties trouvent un accord, Pierre Ekwah pourrait quitter les Verts sans avoir rejoué avec l’équipe, depuis la levée de l’option d’achat auprès de Sunderland, à la mi-août 2025.

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Pour rappel, le natif de Massy (Essonne) est sous contrat à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2029 et il est valorisé à 2 millions d’euros par Transfermarkt.