ASSE : Alerte, plusieurs absents à l’entraînement avant GF38

Plusieurs joueurs manquaient à l’appel à l’entraînement de l’ASSE, à deux jours du match contre Grenoble Foot, lors de la 3e journée de Ligue 2.

ASSE : Plusieurs absences à l’entraînement ce jeudi

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L’avant-dernière séance d’entraînement de l’ASSE, avant d’affronter Grenoble Foot, a été marquée par plusieurs absences ce jeudi. Selon les informations d’Evect, Maxime Bernauer, Irvin Cardona, Aron Csongvai et Gautier Larsonneur n’ont pas participé à « la séance légère au programme ce matin ».

Touché à la tête et évacué à l’hôpital sur civière lors du dernier match contre Clermont Foot (3-1), Joao Ferreira était logiquement absent. Il est sous surveillance médicale conformément au protocole commotion cérébrale.

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« Joao est dans un processus naturel de récupération. Il va devoir passer par quelques étapes avant de revenir sur le terrain. La situation est plutôt rassurante, mais on va prendre le temps qu’il faut pour qu’il revienne sans risque », a expliqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne dans son point médical.

Mahmoud Jaber proche d’un retour

En reprise après plusieurs mois d’absence, Mahmoud Jaber n’est pas encore certain de rejouer. « Jaber pourrait peut-être faire partie du groupe, mais il faut encore y réfléchir », a indiqué Ian Cathro.

Concernant les joueurs encore à l’infirmerie (Chico Lamba, Marten-Chris Paalberg, Paul Eymard et Nadir El Jamali), leur situation n’a pas évolué positivement, selon le technicien écossais : « Pour les blessés, rien n’a changé ».

Les indésirables à l’écart, sauf Pierre Ekwah

Des joueurs sur le départ et écartés du groupe par Ian Cathro manquaient aussi à l’appel au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat, à en croire le média spécialisé. Il s’agit de Mickaël Nadé, Ebenezer Annan et Djylian N’Guessan.

En revanche, Pierre Ekwah était bien présent à l’entraînement. Il a participé à la séance collective, malgré les appels des supporters ultras de l’AS Saint-Etienne réclamant son départ.

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En attente de transfert, Lucas Stassin était également présent avec le groupe stéphanois pour préparer la réception de Grenoble Foot à Geoffroy-Guichard, samedi (20h).