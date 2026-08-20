ASSE : La méthode de Cathro pour impliquer tous les Verts

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a trouvé les mots forts pour pousser tous les joueurs de son effectif à se sentir concernés, quel que soit le statut de chacun d’eux.

ASSE : 2 victoires en 2 journées de Ligue 2

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Nouveau coach de l’ASSE, Ian Cathro tente de mettre son équipe en place. Après deux journées de Ligue 2, il semble avoir trouvé son équipe type. En attendant la fin du mercato d’été, qui devrait être marquée par des départs et une ou deux arrivées probables, le technicien écossais dispose déjà de son ossature pour la saison 2026-2027.

Il a reconduit le onze aligné à Sochaux lors de la 1re journée, contre Clermont Foot, la semaine dernière. Et il a obtenu deux victoires, avec un total de 6 buts marqués et 1 seul concédé.

Cathro : « Titulaire ou remplaçant, chaque joueur est important »

Néanmoins, Ian Cathro assure que tous les joueurs de l’effectif de l’AS Saint-Etienne sont importants. Il souhaite de ce fait que les titulaires et les remplaçants soient tous impliqués dans le projet et se sentent concernés par l’objectif du club.

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C’est le message fort lâché en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « Chaque joueur de cet effectif est important. Parfois, certains auront un rôle de titulaire, parfois, celui de remplaçant. Tout le monde doit travailler et ensuite je prends des décisions », a-t-il laissé entendre.

Le nouveau patron du staff technique de l’ASSE tente de mettre en place un collectif homogène et fort. Un groupe où chacun doit montrer son engagement pour aller chercher ensemble la montée en Ligue 1. « Ce qu’on essaie de construire est plus grand que nous, chacun doit avoir conscience de son importance », a-t-il indiqué ensuite.

Ian Cathro demande de la patience aux supporters

Ian Cathro s’est ensuite adressé aux supporters stéphanois, avant le match contre Grenoble Foot, samedi (20h). Il leur a demandé de la patience, bien que leur équipe ait déjà remporté deux victoires.

« Nous devons respecter le processus en cours : nous sommes encore une équipe en construction, que nos supporters doivent encore apprendre à connaître. Pour l’instant, nous ne sommes rien de plus », a-t-il déclaré.

L’équipe type du nouveau coach de Saint-Etienne

Pour revenir à l’équipe type actuelle de l’AS Saint-Etienne, elle est composée du gardien de but n°1, Gautier Larsonneur, et de Julien Le Cardinal (capitaine), Kevin Pedro, Sohaib Naïr et Joao Ferreira en défense.

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Au milieu, Aron Csongvai, Maxime Bernauer et Augustine Boakye composent le trio. Jakob Breum, Irvin Cardona et Thierno Ballo sont les titulaires en attaque.

Cependant, Joao Ferreira en est sorti provisoirement. Il a été touché à la tête et suit un protocole commotion cérébrale. L’arrière latéral droit portugais avait été remplacé par la recrue Tama Svetlin face à Clermont.

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Il faut toutefois noter que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont dans la rotation de Cathro, en attendant la fin du mercato. Ils ont fait respectivement une et deux apparitions en sortant du banc de touche. Les deux buteurs de l’ASSE la saison dernière sont en effet en instance de transfert.