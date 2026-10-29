Accueil - Foot Français - Mercato : Didier Deschamps en contact avec la Juventus Turin

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La Juventus Turin travaille déjà en coulisse sur la succession de Luciano Spalletti. Didier Deschamps fait partie des entraîneurs contactés en vue d’occuper ce poste.

Mercato : Didier Deschamps pour remplacer Spalletti à la Juventus

Le début de saison de la Juventus inquiète. Huitième de Serie A, le club piémontais n’a décroché que quatre succès en neuf journées. Son retard sur le leader du championnat, l’Inter Milan, atteint déjà onze points. Cet écart est considérable à ce stade du championnat.

C’est dans ce contexte que La Stampa évoque une situation « sérieusement fragilisée » pour Luciano Spalletti. L’actuel entraîneur de la Juventus se retrouve sur un siège éjectable. Il n’est plus certain de tenir son poste à la tête de l’équipe turinois. La Veille Dame travaille même déjà sur sa succession.

Deux pistes se dégagent à Turin : Antonio Conte et Didier Deschamps. Le Français aurait la préférence de la direction turinoise. Sachant qu’il est sans club depuis qu’il a quitté la sélection tricolore après le Mondial 2026. Didier Deschamps connaît bien la maison pour y avoir dirigé l’équipe en 2006-2007. Des échanges préliminaires ont déjà eu lieu entre les deux partie, indique le quotidien turinois.

Un retour dans un club cher à son cœur

Rappelons que Didier Deschamps avait décliné récemment une offre venue d’Arabie saoudite. Ce choix pourrait aujourd’hui s’avérer payant, puisque la Juve occupe une place particulière dans son parcours. L’ancien sélectionneur des Bleus a défenseur le maillot des Bianconeri de 1994 à 1999 avant de s’asseoir sur le banc.

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Les responsables de la Juve accorderont-il un ultime sursis à Luciano Spalletti ? Ou enclencheront-ils le changement quels que soient les résultats à venir ? Les prochaines rencontres pèseront lourd dans la balance.

La Juventus accueille Naples ce week-end, puis se déplace à la Fiorentina la semaine suivante. Ces deux rendez-vous exigeants, diront si le technicien italien peut encore sauver sa place. Sachant que la piste Didier Deschamps prend de l’ampleur en interne.

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