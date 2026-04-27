Champions League: Exclusif ! Les compos PSG – Bayern connues

À la veille du choc des demi-finales aller de la Ligue des Champions, la presse spécule déjà sur les compositions possibles des entraîneurs des deux équipes.

PSG : Luis Enrique dans l’incertitude pour Vitinha

À l’approche du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions, des indices commencent à émerger sur le onze que pourrait aligner Luis Enrique. Touché au talon lors de la défaite contre l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, Vitinha a manqué les rencontres face au FC Nantes et Angers SCO.

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Le milieu de terrain portugais reste donc incertain pour le choc contre le club bavarois, même si son état s’améliore. Une absence qui pèserait lourd dans l’équilibre du jeu parisien. En revanche, les nouvelles sont rassurantes pour Nuno Mendes. Absent récemment après un souci musculaire, le latéral gauche portugais devrait faire son retour dans le groupe et postule sérieusement pour une place de titulaire face au Bayern Munich.

De retour à la compétition après trois mois à l’infirmerie, Fabian Ruiz retrouve progressivement du rythme ces derniers jours et pourrait être titularisé en cas de forfait de Vitinha. L’international espagnol de 30 ans sera aux côtés de Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Le déplacement à Angers a d’ailleurs servi de répétition générale. Un match utilisé par Luis Enrique pour ajuster ses choix et tester ses options avant le choc des titans face à l’ogre bavarois.

En défense, aucun suspense. Matvey Safonov va enchaîner dans les cages devant une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont tenir leurs rôles respectifs. Enfin, Luis Enrique a du choix en attaque, mais un trio se dégage pour débuter face au club allemand.

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Il devrait s’agir du même que lors des deux matchs contre Liverpool, avec Désiré Doué à droite, Ousmane Dembélé en faux neuf et Khvicha Kvaratskhelia à gauche. Titulaire contre Angers samedi, Bradley Barcola devrait être remplaçant face aux Bavarois.

Vainqueur 4-3 de Mayence ce week-end après avoir été mené 3-0, le Bayern Munich a, de son côté, quelques absents avant de se déplacer au Parc des Princes, dont son international allemand Serge Gnabry, qui s’est gravement blessé à l’entraînement la semaine passée et qui sera absent pour plusieurs mois.

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Pour le remplacer au poste de numéro 10, Vincent Kompany, qui sera suspendu au Parc des Princes, pourra compter sur Jamal Musiala, qui revient bien ces dernières semaines. Le reste du onze bavarois devrait être le même que face au Real Madrid en quart de finale, avec notamment l’international français Michael Olise sur l’aile droite de l’attaque et Harry Kane en pointe.

La compo probable du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

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Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le onze possible du Bayern Munich

Gardien : Neuer (c)

Défenseurs : Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer

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Milieux : Kimmich, Pavlovic, Musiala

Attaquants : Olise, Luis Diaz, Kane.