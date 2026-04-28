PSG – Bayern : Deux grosses surprises dans le onze d’Enrique

Dans le cadre des demi-finales aller de l’UEFA Champions League, le PSG accueille le Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, pourrait surprendre tout le monde dans son onze de départ.

PSG – Bayern Munich : L’attaque au sommet

Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, le PSG et le Bayern Munich survolent les débats offensivement. Fort de ses dernières performances et auréolé du titre de champion, le Paris Saint-Germain apparait sûr de ses forces. Côté bavarois, les chiffres affolent les compteurs, le trio offensif est implacable et fait preuve d’une régularité impressionnante.

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Le Parc des Princes accueille donc ce soir l’une des affiches les plus attendues du football européen de la saison. Pour cette demi-finale de la Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, peut compter sur la présence de tous ses cadres, Vitinha étant remis de sa blessure. Seul le jeune Quentin Ndjantou est encore à l’infirmerie.

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Blessé à Liverpool lors du tour précédent, Nuno Mendes est complètement remis et a repris du temps de jeu en entant à un quart d’heure de la fin contre Angers, samedi. Le latéral gauche portugais tiendra sa place pour faire face à Michael Olise sur son côté gauche. Achraf Hakimi, sorti à la mi-temps contre les Angevins, est également sur le pont et occupera son côté droit. Dans l’axe de la défense, il n’y a pas de surprise puisque Marquinhos et Willian Pacho vont débuter.

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Touché face à Lyon, Vitinha a été laissé au repos en vue de ce rendez-vous et sera bien opérationnel. Luis Enrique peut-il réintégrer Fabian Ruiz dans le onze, après que l’Espagnol a été titularisé pour la première fois depuis quatre mois, samedi dernier ? Ce n’est pas la tendance. Le champion d’Europe 2024 devrait avoir un rôle à jouer dans le plan de Luis Enrique, mais Warren Zaïre-Emery, en grande forme, devrait débuter aux côtés de Vitinha et Joao Neves.

Devant, deux joueurs se disputent la troisième place de la ligne offensive : Désiré Doué et Bradley Barcola. Considérant que l’ancien Rennais est plus à l’aise à droit pour laisser le flanc gauche à Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique pourrait conforter un trio Doué-Dembélé-Kvara qui a fait des étincelles contre Liverpool en quarts de finale.

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La capacité de Barcola à attaquer la profondeur est toutefois précieuse. Elle sera exploitée, au moins en sortie de banc. Matvey Safonov tiendra sa place dans les buts. En face, le staff du Bayer Munich va composer sans Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Lennart Karl et Tom Bischof sont à l’infirmerie. Voici les compositions probables des deux équipes.

La compo possible du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

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Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le onze probable du Bayern Munich

Gardien : Neuer

Défenseurs : Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer

Milieux : Kimmich, Pavlovic

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Attaquants : Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane.