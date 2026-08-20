Mercato ASSE : Lucas Stassin reçoit une mauvaise nouvelle

Alors que son avenir à l’ASSE reste particulièrement incertain, Lucas Stassin voit l’une de ses pistes se compliquer. Le jeune buteur belge conserve toutefois plusieurs options pour relancer son mercato, malgré ce nouveau coup de frein.‎

‎Mercato ASSE : Benfica tourne le dos à Lucas Stassin

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‎‎Lucas Stassin ne devrait finalement pas rejoindre Benfica cet été. D’après le média portugais Glorioso 1904, le club portugais avait étudié la situation de l’attaquant de l’ASSE, mais aurait décidé de privilégier d’autres profils pour renforcer son secteur offensif.

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‎‎Cette décision constitue forcément une contrariété pour le joueur de 21 ans. Benfica représentait une destination prestigieuse et une possibilité intéressante pour poursuivre sa progression. Mais le marché des transferts réserve parfois quelques virages brutaux : une piste chaude peut rapidement devenir froide.

‎‎Les prétendants restent nombreux autour de Stassin

‎‎Cette porte qui se ferme ne signifie cependant pas que Lucas Stassin est condamné à rester dans le Forez. Plusieurs clubs continueraient de suivre attentivement sa situation. Ipswich Town, Hull City, le FC Porto, Braga et Galatasaray ont notamment été associés au dossier ces dernières semaines.

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‎‎Le scénario reste donc ouvert pour Lucas Stassin. Hull City aurait manifesté son intérêt, tandis que des pistes en France et en Italie pourraient également exister. Le RC Strasbourg est d’ailleurs le dernier à se lancer dans la course. L’ASSE, de son côté, ne serait pas opposée à un départ si les conditions financières attendues sont réunies.

‎Des mouvements encore attendus dans le Forez

‎‎La situation de Lucas Stassin pourrait évoluer rapidement dans les prochaines semaines. À mesure que les effectifs se précisent et que les besoins offensifs deviennent plus urgents, certains clubs pourraient revenir à la charge avec des propositions concrètes.

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‎‎Pour l’ASSE, l’enjeu est également important. Le club doit trouver le juste équilibre entre la volonté de conserver un joueur prometteur et l’opportunité de réaliser une opération financière intéressante. Lucas Stassin pourrait donc encore être au cœur de plusieurs rebondissements.

‎‎Stassin doit-il vraiment s’inquiéter ?

‎‎La fermeture de la piste Benfica est davantage un contretemps qu’une catastrophe pour Lucas Stassin. Le nombre de clubs cités autour de son nom montre que son profil conserve une certaine valeur sur le marché.

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‎‎Tout dépendra désormais de la prochaine offensive. Si un prétendant passe réellement à l’action, la situation pourrait changer en quelques heures. Pour Lucas Stassin comme pour Saint-Etienne, le suspense reste entier.